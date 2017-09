VfB Stuttgart Ein Jahr Hannes Wolf in Bildern

Von Philipp Johannßen 20. September 2017 - 13:11 Uhr

Seit einem Jahr steht Hannes Wolf als Trainer des VfB Stuttgart an der Seitenlinie. Von der 2. Liga führte er den Verein zurück in die Erstklassigkeit. Ein Rückblick aller Höhen und Tiefen in Bildern.





Stuttgart - So schnell kann es gehen. Ein Jahr ist seit der Vorstellung von Hannes Wolf als Cheftrainer des VfB Stuttgart vergangen. Bei seiner Vorstellung war Wolf nur wenigen bekannt. Doch der 36-Jährige stemmte die Mammutaufgabe, Stuttgart wieder erstklassig zu machen.

Dabei war das vergangene Jahr kein durchgehender Höhenflug. Der junge Trainer musste so manchen Tiefschlag wegstecken und gleichzeitig der Erwartungshaltung von Fans und Verein standhalten.

Wir blicken zurück auf die vergangenen 365 Tage von Hannes Wolf und dem VfB. Alle Höhen und Tiefen sehen Sie in unserer Bildergalerie. Klicken Sie sich durch!