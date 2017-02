VfB Stuttgart Ebenezer Ofori gibt Vollgas

Von mrz 15. Februar 2017 - 19:21 Uhr

Jetzt ist auch der letzte Winter-Zugang des VfB Stuttgart ins Mannschaftstraining eingestiegen. Ebenezer Ofori greift ab sofort richtig an. Wir haben die Bilder.





18 Bilder ansehen

Stuttgart - Am Mittwoch war er wieder da. Nach einem zweitägigen Trip zurück nach Schweden, von wo Ebenezer Ofori im Winter von AIK Solna zum VfB Stuttgart gewechselt war, stieg der Winter-Zugang wieder ins Training ein und konnte erstmals von den Fotografen bei einer Übungseinheit abgelichtet werden.

Mehr zum Thema

Bereits am vergangenen Samstag hatte Ofori am Teamtraining teilgenommen und schaute am Sonntag dann beim Heimsieg gegen den SV Sandhausen (2:1) zum ersten Mal bei einer Partie in der Mercedes-Benz-Arena vorbei.

Gewinnen Sie hier Karten für das Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern

Nachdem er nun in Schweden alles geregelt hat, kann der Ghanaer, der bis zuletzt noch beim Afrika-Cup weilte, sich voll auf den Einstieg beim VfB konzentrieren. Ob er schon beim Auswärtsspiel am Freitag (18.30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim im Kader stehen wird, ist aktuell allerdings noch fraglich.

In unserer Bilderstrecke gibt es die besten Fotos von Ebenezer Ofori beim Training.

VfB Stuttgart - 2. Bundesliga lade Widget... Tabelle lade Widget... Komplette Tabelle