VfB Stuttgart Ebenezer Ofori gelingt Traumtor für Ghana

Von pav 12. Juni 2017 - 15:14 Uhr

Ebenezer Ofori (rechts) vom VfB Stuttgart überzeugt auch in Ghana. Foto: Pressefoto Baumann

Winterneuzugang Ebenezer Ofori war zuletzt eine feste Größe im Mittelfeld des VfB Stuttgart. Nun bewies der Ghanaer, dass er auch als Torschütze herausragende Qualitäten besitzt.

Stuttgart - In der Rückrunde der Aufstiegs-Saison hat sich Ebenezer Ofori beim VfB Stuttgart an der Seite von Kapitän Christian Gentner zu einem Fixpunkt im Mittelfeld gemausert – insbesondere in puncto Spieleröffnung und Übersicht zeigte der 21-Jährige, dass auch in der Bundesliga große Hoffnungen auf ihn gelegt werden können.

Am vergangenen Wochenende jedoch ließ der junge Afrikaner ganz andere Qualitäten aufblitzen: Beim 5:0-Erfolg seiner ghanaischen Nationalmannschaft im Qualifikationsspiel zum Afrika-Cup 2019 gegen Äthiopien erzielte der VfB-Akteur einen spektakulären Treffer – und wurde dafür in seinem Heimatland gefeiert.

Durch den klaren Erfolg befindet sich Ghana auf einem guten Weg in Richtung Afrika-Cup; beim Turnier in Kamerun möchte Ebenezer Ofori zu einer wichtigen Stütze seines Nationalteams werden. Zunächst jedoch gilt es, sich in der Saison 2017/2018 mit dem VfB Stuttgart im Fußball-Oberhaus zu etablieren – dass der VfB-Youngster Ofori dabei zu solchen Traumtoren in der Lage ist, dürfte den Fans der Roten sicherlich sehr gefallen.