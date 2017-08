VfB Stuttgart Durm-Wechsel zum VfB ist geplatzt

Von gp 26. August 2017 - 19:08 Uhr

Erik Durm (rechts) wird nicht zum VfB wechseln Foto: dpa

Beim Medizincheck vor einigen Tagen in Stuttgart sind ernste Bedenken der VfB-Ärzte zutage getreten, nun ist im Fall von Erik Durm eine Entscheidung gefallen.

Stuttgart - Der Wechsel von Erik Durm von Borussia Dortmund zum VfB Stuttgart ist geplatzt. Auf Nachfrage zu dem Thema erklärte der Stuttgarter Sportdirektor Michael Reschke am Samstag nach dem 1:0-Heimsieg des VfB gegen den FSV Mainz 05: „Zu diesem Thema ist von Seiten Borussia Dortmunds alles gesagt.“ Reschke spielte damit auf eine Aussage von BVB-Sportdirektor Michael Zorc an, der den „Ruhrnachrichten“ gesagt hatte: „Ich gehe davon aus, dass Erik bei uns bleibt.“

Mehr zum Thema

In den vergangenen Spielzeiten beim BVB musste der Rechtsverteidiger und Weltmeister von 2014 immer mal wieder wegen Verletzungen pausieren. Das zweite Sommertrainingslager der Borussia im Schweizer Bad Ragaz hatte der Blondschopf Durm zuletzt wegen Hüft- und Rückenbeschwerden nicht bestreiten können. Der VfB hatte nach dem Medizincheck Zweifel an der Fitness des Verteidigers und war nur noch an einer möglichen Leihe interessiert. Auch die gibt es nun nicht.