VfB Stuttgart Drei Rückkehrer im VfB-Training

Von pma 06. Juli 2017 - 15:07 Uhr

VfB-Trainer Hannes Wolf konnte im Training an diesem Donnerstag drei Rückkehrer begrüßen. Auf Benjamin Pavard muss er dagegen vorerst verzichten.





13 Bilder ansehen

Stuttgart - Wenige Tage nach dem Trainingsstart konnte VfB-Trainer Hannes Wolf an diesem Donnerstagvormittag gleich drei Rückkehrer begrüßen. Takuma Asano, Anto Grgic und Marcin Kaminski stiegen in die Vorbereitung ein. Der Sonderurlaub war abgesprochen, da das Trio nach dem Aufstieg (Asano, Grgic) entweder noch international unterwegs war oder aber einen triftigen privaten Grund hatte (Kaminski heiratete in Polen).

Mehr zum Thema

So waren es am Ende 17 Feldspieler plus zwei Torhüter, die bei sommerlichen 30 Grad die Vormittagseinheit absolvierten. Lediglich Benjamin Pavard fehlte von den bisher in Stuttgart anwesenden Spielern - er pausiert aufgrund einer Reizung im Knie.

Neuzugänge gut integriert

Mit dabei waren auch die beiden Neuzugänge Orel Mangala und Anastasios Donis, die bereits voll in die Gruppe integriert sind. Dafür sorgt unter anderem der dritte Neue, Individualtrainer Andreas Schumacher.

Nach dem Aufwärmprogramm standen zunächst Passformen auf dem Trainingsplan, später ging es in einer Überzahlspielform gut zur Sache. Zum Abschluss der gut 90-minütigen Einheit triezte Athletiktrainer, Matthias Schiffers, die Profis noch ein wenig. Steigerungsläufe über den kompletten Platz forderten die Spieler bis an die Belastungsgrenze.

Die Bilder der heutigen Einheit haben wir in einer Galerie zusammengestellt.

VfB Stuttgart - 1. Bundesliga lade Widget... Tabelle lade Widget... Komplette Tabelle