VfB Stuttgart Donis-Transfer steht unmittelbar bevor

Von cu 30. Juni 2017 - 16:39 Uhr

Im Anflug auf Stuttgart: der griechische Nationalspieler Anastasios Donis (Mitte) soll künftig für den VfB stürmen. Foto: AP

Das griechische Talent Anastasios Donis wird sich dem VfB Stuttgart anschließen. Noch müssen aber Formalitäten erledigt werden, ehe der Wechsel zum Fußball-Bundesligisten offiziell verkündet wird.

Stuttgart - Noch ist es nicht offiziell, aber der Transfer von Anastasios Donis zum VfB Stuttgart steht unmittelbar bevor. Der Fußball-Bundesligist ist sich sowohl mit dem 20-jährigen Griechen als auch mit dessen Stammverein Juventus Turin und dem letzten Arbeitgeber OGC Nizza einig. Auch der Medizincheck wurde schon absolviert. Nur gibt es noch Formalien zu erledigen, ehe der VfB den Wechsel bekannt geben kann. An diesem Wochenende soll es so weit sein.

Für eine Ablösesumme von drei Millionen Euro kommt der Offensivspieler nach Stuttgart, nachdem er Anfang Juni sein Debüt in der griechischen Nationalmannschaft gab und in seinem Heimatland zu den Toptalenten gehört. In Nizza stürmte Donis an der Seite des Skandalkickers Mario Balotelli und erzielte dabei fünf Tore.