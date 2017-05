VfB Stuttgart DJ Cheasy bringt Hit „Die Jungs vom VfB“ raus

Von Matthias Kapaun 11. Mai 2017 - 16:22 Uhr

Auch beim Auswärtsspiel in Nürnberg stimmten die VfB-Fans den Song „Wenn du mich fragst, wer Meister wird...“ an. Nun bringt der Backnanger DJ Cheasy den Hit raus.Foto: Pressefoto Baumann

Seit Wochen stimmen VfB-Fans die Hymne „Wenn du mich fragst, wer Meister wird...“ in den Stadien an – vor den entscheidenden zwei Spielen haben sich nun der Backnanger DJ Cheasy und der Fanclub „Kick and Rush“ des Songs angenommen und veröffentlicht ihn am Freitag. Hier gibt es eine Kostprobe.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart schickt sich an, nach einem Jahr 2. Bundesliga in der kommenden Saison wieder erstklassig zu spielen. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten haben sich die Schwaben schnell berappelt und sind seit dem 11. Spieltag nicht mehr unter den 3. Tabellenplatz gefallen.

Kein Wunder, dass dieser Höhenflug eine schon lange nicht mehr gekannte Euphorie bei den Fans auslöste, sodass im Laufe der Saison der Song „Wenn du mich fragst, wer Meister wird...“ immer häufiger von den Rängen ertönte.

Nun hat sich der Backnanger DJ Cheasy gemeinsam mit dem VfB-Fanclub „Kick and Rush“ des VfB-Hits angenommen und ihn am Freitag, 12. Mai, auf allen bekannten Online-Musikportalen veröffentlicht.

„Als eingefleischter VfB-Fan drücke ich den Roten immer kräftig die Daumen und versuche, so oft wie möglich im Stadion zu sein“, erklärt Cheasy. Außerdem hat der 50-Jährige, der seit 25 Jahren als DJ arbeitet, schon im Jahr 2014 den WM-Song „Von Rio bis Berlin“ veröffentlicht – welches Team am Ende der Fußball-Weltmeisterschaft den Pokal in die Höhe reckte, ist ja allseits bekannt.

Wenn die musikalische Unterstützung schon bei Jogis Jungs gewirkt hat, dann kann sie auch beim VfB nicht so ganz verkehrt sein, dachte sich Cheasy nach dem Abstieg seines Lieblingsvereins und nahm 2016 die Hymne „Mir sen Schwoba“ auf – und bislang läuft es für das Team von Hannes Wolf ja ganz ordentlich.

In Düsseldorf und Backnang wurde der Song produziert

Auf den VfB-Hit wurde Cheasy schon im Laufe der Saison aufmerksam, und als die Fans den Song beim Auswärtsspiel in Nürnberg Ende April anstimmten, waren seine Kumpels vom Fanclub „Kick and Rush“ im Stadion. „Kurz nach dem Spiel riefen meine Freunde mich an und sagten ‚Mensch, Cheasy, den Song musst du rausbringen’“, erzählt der 50-Jährige. Doch die Zeit war denkbar knapp, denn der Song sollte noch vor dem Spiel gegen Hannover fertiggestellt werden.

Also gab der Backnanger DJ Gas und eilte in der vergangenen Woche ins Tonstudio nach Düsseldorf, wo er die Rohfassung aufnahm. Mit diesem Track ging er am Mittwoch zum Produzenten George Kousa nach Backnang, der dem Song den Feinschliff gab.

Hier gibt es eine erste Kostprobe des Songs „Die Jungs vom VfB – Wenn du mich fragst, wer Meister wird“:

Und wie stellt sich Cheasy das Saisonfinale des VfB vor? „In Hannover gewinnen wir 2:1, gegen Würzburg 3:0“ – in diesem Fall können dann alle VfB-Fans aus voller Kehle mit einstimmen: „Wenn du mich fragst, wer Meister ist ... die Jungs vom VfB“.