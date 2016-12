VfB Stuttgart Dietrich setzt gegen Hannover auf Sieg

Von Heiko Hinrichsen 12. Dezember 2016 - 09:50 Uhr

VfB-Präsident Wolfgang Dietrich (Mitte) mit Jan Schindelmeiser (re.) und Hannes Wolf.Foto: Baumann

Nach 65 Tagen im Amt meldet sich Wolfgang Dietrich zu Wort. „Wir sind konstanter, engagierter, stabiler und wollen gewinnen“, sagt der VfB-Präsident vor dem Heimspiel gegen den Mitabsteiger Hannover 96 an diesem Montag (20.15 Uhr/Sport 1).

Stuttgart - Wolfgang Dietrich ist optimistisch, dass es für die Stuttgarter auch im Heimspiel der zweiten Fußball-Bundesliga gegen den Tabellendritten Hannover 96 an diesem Montagabend mit einem Sieg klappt. „Wir sind konstanter, engagierter, stabiler und wollen gewinnen“, sagte der VfB-Präsident am Sonntagabend bei seinem Auftritt in der SWR-Fernsehsendung „Sport im Dritten“. Doch trotz der Serie von 16 Punkten aus den vergangenen 18 Saisonspielen will sich Dietrich, der 65 Tage im Amt ist, nicht zurücklehnen. „Wir müssen jetzt auf allen Ebenen liefern“, sagte der erste Mann des VfB, „das gilt für die Mannschaft, den Präsidenten und den Vorstand ebenso wie für die Mitarbeiter der Geschäftstelle. Nur so können wir das Vertrauen der Fans wieder zurück gewinnen.“

Mehr zum Thema

Der Präsident ist zufrieden mit der Wirtschaftslage

Schließlich sei der Aufstieg in die erste Liga das oberste Ziel des Vereins, „dem wir alles unterordnen müssen, den wir erreichen wollen und müssen.“ Allerdings habe man laut Dietrich an der Mercedesstraße in der Vergangenheit gut gewirtschaftet. „Wir hätten die wirtschaftlichen Grundlagen, um ein zweites Jahr in der zweiten Bundesliga zu überstehen“, erklärte der 68-Jährige. So weit solle es allerdings nicht kommen.

Ein weiteres Thema auf der Agenda Dietrichs ist die Nachwuchsabteilung des VfB. „Wir wollen künftig so aufgestellt sein, dass wir nicht mehr so viele Spieler so früh abgeben müssen“, sagte Wolfgang Dietrich mit Blick auf die Abgänge der Jungstars Timo Werner nach Leipzig („Das tut weh!“), Joshua Kimmich (Bayern München) oder Serge Gnabry (Werder Bremen), die allesamt in der Jugend des VfB ausgebildet wurden. Um in der Zukunft vieles besser zu machen, habe man den Sportkoordinator Marc Kienle eingesetzt, der einen stabilen Übergang gerade von der U 23 zu den Profis gewährleisten solle. „Wichtig ist auch, dass die Finanzierung des Nachwuchses unabhängig von den Einnahmen aus dem Profigeschäft ist“, sagte Dietrich. Auch hier sei man auf einem guten Weg. Mit Porsche ist ein wichtiger Sponsor gefunden. „Bis zum Beginn der neuen Saison wollen wir da alles fertig haben“, sagte Dietrich.

Die Ausgliederung der Profis kommt wieder auf den Tisch

Eine gewichtige Entscheidung, die dem VfB ins Haus steht, ist die Ausgliederung der Profiabteilung, die unter dem im Mai zurückgetretenen Präsidenten Bernd Wahler zunächst halbherzig voran getrieben und nach dem Abstieg dann auf Eis gelegt worden war. Diese müsse jetzt final geklärt werden. „Ende März wollen wir bekannt geben, wie wir mit dem Thema umgehen“, sagte Wolfgang Dietrich. Zuvor müsse man allerdings die Grundlage dafür schaffen, „dass die Fans uns voll vertrauen. Wir müssen auf sie zugehen, denn letztlich sind es die Mitglieder, die über das Thema entscheiden.“