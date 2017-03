VfB Stuttgart Dieser Kader soll gegen Bochum punkten

Von pj 09. März 2017 - 19:05 Uhr

Der VfL Bochum ist am Freitagabend in der Mercedes-Benz-Arena zu Gast. Für VfB-Trainer Hannes Wolf ist die Partie eine besondere: Er ist gebürtiger Bochumer und feierte in der Hinrunde gegen den VfL sein Debüt.





Stuttgart - Der VfB Stuttgart empfängt am Freitagabend, 18.30 Uhr, den VfL Bochum. „Pott im Kessel“ titelte der Verein in den sozialen Medien zur Partie, zu der 45.000 Zuschauer in der Mercedes-Benz-Arena erwartet werden.

Für mehrere VfB-Akteure ist das Spiel ein besonderes: Trainer Hannes Wolf ist in Bochum geboren und debütierte in der Hinrunde beim 1:1 im Pott als VfB-Coach. Daniel Ginczek und Simon Terodde treffen auf ihren Ex-Verein.

Personaltechnisch kann Wolf für die Partie beinahe auf seine Bestbesetzung zurückgreifen. Verletzungsbedingt fehlen weiterhin Hans Sarpei und Jens Grahl. Marcin Kaminski, der am Montag gegen Brauschweig die Gelb-Rote Karte sah, wird in der Innenverteidigung durch Benjamin Pavard ersetzt. Das verriet Wolf in der Pressekonferenz am Donnerstag.

