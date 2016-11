VfB Stuttgart Diesen Stellenwert hat die VfB-Jugendakademie in Europa

Von mrz 03. November 2016 - 18:55 Uhr

Die Jugend des VfB Stuttgart war schonmal erfolgreicher.Foto: Pressefoto Baumann

Beim VfB Stuttgart hat die Nachwuchsarbeit weiterhin einen hohen Stellenwert. In Europa dagegen sieht es anders aus.

Stuttgart - Sportlich liegen sicherlich nicht die erfolgreichsten Jahre hinter dem VfB Stuttgart. Ob bei den Profis, der zweiten Mannschaft (beide stiegen im Sommer ab) oder den vielen Jugendteams. Zur nationalen Spitze zählt der VfB schon länger nicht mehr.

Darunter leidet mit Sicherheit auch der Ruf der hauseigenen Jugendakademie. Auch wenn der VfB in den besten Ligen Europas noch immer zahlreiche Spieler verankert hat, ist er laut einer aktuellen Studie nur noch auf dem 33. Platz zu finden.

Real Madrid vor dem FC Barcelona

Die Analyse-Seite „CIES Football Observatory“ hat untersucht welcher Verein die meisten Spieler herausgebracht hat, die momentan in den fünf europäischen Top-Ligen aktiv sind (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga und Ligue 1). Zusätzlich wird differenziert, ob der Spieler immer noch bei seinem Heimat-Klub spielt (im Verein) oder ob er inzwischen bei einem anderen Verein unter Vertrag steht (außerhalb).

Angeführt wird das Tableau von Real Madrid, das auf insgesamt 41 Spieler kommt. Dahinter rangieren der FC Barcelona (37), Manchester United (34) und Olympique Lyon (29). Bester deutscher Verein ist der FC Bayern München auf Platz 20 mit insgesamt 18 Spielern.

FC Bayern, Leverkusen und der TSV 1860

Der VfB Stuttgart wird in der Studie als 33. in Europa und als Vierter in Deutschland aufgeführt (hinter dem FC Bayern finden sich noch Bayer 04 Leverkusen und der TSV 1860 München).

Insgesamt 14 Spieler fließen beim VfB Stuttgart in die Studie ein. Wobei zu beachten ist, dass Akteure wie Timo Baumgartl oder Berkay Özcan nicht einfließen, da diese zwar schon Profis sind, nicht aber in einer der 1. Ligen spielen.

Folgende Spieler hat der VfB aktuell in den Top-Ligen Europas ausgebildet: Mario Gomez, Sami und Rani Khedira, Julian Schieber, Timo Werner, Daniel Didavi, Sebastian Rudy, Adam Szalai, Marvin Compper, Ermin Bicakcic, Bernd Leno, Joshua Kimmich, Sven Ulreich und Antonio Rüdiger.