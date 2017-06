VfB Stuttgart Diese VfB-Spieler sind noch im Einsatz

Von red 03. Juni 2017 - 10:00 Uhr

Mitch Langerak ist wie einige andere VfB-Stars noch im Einsatz.Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart ist nach einer spannenden Aufstiegssaison in die Sommerpause gestartet. Doch nicht alle Spieler können schon die Beine hochlegen – einige sind noch international im Einsatz.

Stuttgart - Die außerordentliche Mitgliederversammlung war der letzte offizielle Termin, den die VfB-Profis zu absolvieren hatten. Danach verabschiedeten sich alle und es ging in die Sommerpause. Doch nicht alle VfB-Spieler können schon die Beine hochlegen und den Urlaub mit Freunden und Familie genießen. Auf sie warten noch sportliche Herausforderungen.

Mehr zum Thema

Allen voran auf Mitch Langerak, der mit Australien den Confed-Cup spielen wird. Marcin Kaminski darf sich über eine Rückkehr in das polnische Nationalteam freuen und Timo Baumgartl steht im vorläufigen Kader für die U21 EM in Polen. Am 6. Juni wird Trainer Stefan Kuntz den endgütigen Kader bekanntgeben und Baumgartl weiß, ob er in die Sonne fliegen oder vom 16. bis 30. Juni noch einmal die Kickstiefel schnüren darf.

Alle Termine der VfB-Stars

Timo Baumgartl/Deutschland U21

Trainingslager in Grassau, vorläufiger Kader

Mitch Langerak/ Australien

8. Juni Australien - Saudi-Arabien

13. Juni Australien - Brasilien

19. Juni Australien - Russland

22. Juni Australien - Kamerun

25. Juni Australien - Chile

evt. ab 28. Juni Finalrunde

Marcin Kaminski/Polen

10. Juni Polen - Rumänien

Takuma Asano/Japan

7. Juni Japan - Syrien

13. Juni Irak - Japan

Ebenezer Ofori/Ghana

11. Juni Ghana - Äthiopien

Anto Grgic/Schweiz (A-Mannschaft, U21)

13. Juni Schweiz U21 - Bosnien-Herzegowina

Benjamin Pavard/Frankreich U21

5. Juni Albanien - Frankreich

8. Juni Frankreich - Kamerun

Stjepan Radeljic/Bosnien-Herzegowina U21

13. Juni Schweiz - Bosnien-Herzegowina