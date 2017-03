VfB Stuttgart Die Wiege guter Torhüter

Von Heiko Hinrichsen 13. März 2017 - 09:31 Uhr

Benjamin Uphoff (im Bild) ist beim VfB die Nummer zwei hinter Mitch Langerak.Foto: Baumann

In der zweiten Fußball-Bundesliga ist Mitch Langerak beim VfB Stuttgart ein sicherer Rückhalt. Doch hinter dem Australier lauern in Benjamin Uphoff (23) und Niklas Bolten (22) zwei junge Torhütertalente auf ihre Chance.

Stuttgart - Leverkusens Bernd Leno, Wolfsburgs Diego Benaglio, aber auch Liverpools Loris Karius oder Bayerns Sven Ulreich – der VfB ist schon immer eine Schmiede guter Fußballtorhüter gewesen. Das war auch davor so, als die Cannstatter etwa mit Eike Immel oder Timo Hildebrand sogar einen deutschen Nationatorhüter in ihren Reihen hatten.

Aktuell ist Mitch Langerak die klare Nummer eins am Wasen. Aber hinter dem Australier sind mit Benjamin Uphoff (23) und Niklas Bolten (22) zwei junge, talentierte Torhüter auf den Sprung zur Nummer eins im Profigeschäft.

Mit seinen 1, 95 Metern Körpergröße ist Niklas Bolten eine imposante Erscheinung. Wie Barcelonas Marc-André ter Stegen stammt der ehemalige U 19-Nationaltorhüter aus der Jugend von Borussia Mönchengladbach, wechselte im Sommer 2015 zum VfB. Trotz seiner jungen Jahre hat Bolten bereits einiges mitmachen müssen. Wachstumsfugenbruch im rechten Fuß, Fingerbruch, Leistenbruch, Ellenbogenbruch, zweimal eine ausgekugelte Schulter und Meniskus-Operationen an beiden Knien, so lautet das ärztliche Bulletin des Abiturienten vom Niederrhein, der sich später einmal ein Studium vorstellen könnte, zunächst aber voll auf die Karte Profifußball setzt. „So schnell haut mich nichts mehr um“, sagt Niklas Bolten mit Blick auf seine Verletzungsgeschichte. Zwölf Spiele hat Bolten bisher in dieser Runde für den VfB II der Regionalliga Südwest absolviert – und war dort meist ein sicherer Rückhalt.

Benjamin Uphoff ist schon einen Schritt weiter

Benjamin Uphoff ist mit 1,93 Metern Körpergröße zwar zwei Zentimeter kleiner als Bolten, aber in seiner Karriere bereits einen Schritt weiter. Denn der Blondschopf aus Burghausen sitzt bei der Zweitliga-Mannschaft des VfB inzwischen dauerhaft auf der Bank. Dort sollte sich der „Benni“ eigentlich mit Jens Grahl als Ersatz für Mitch Langerak abwechseln. Doch der ehemalige Hoffenheimer Grahl laboriert seit einigen Wochen an den Folgen einer Meniskus-Operation – und ist frühestens Ende April wieder einsatzbereit.

„Benjamin Uphoff ist ein großes Torwarttalent“, lobt der VfB-Cheftrainer Hannes Wolf den Schlussmann, der 2014 vom 1. FC Nürnberg kam. Wenn es der Spielplan der zweiten Liga erlaubt, hütet Uphoff auch regelmäßig das Tor der Zweiten in der Regionalliga Südwest, etwa am vergangenen Wochenende. Nach dem 1:1 gegen den VfL Bochum am Freitagabend in Liga zwei holte der 23-Jährige tags darauf mit dem VfB II vor rund 450 Zuschauern im Gazi-Stadion einen 3:2-Sieg über Eintracht Trier. Wohin der Weg des großen Blonden am Saisonende führt, wird sich allerdings bald entscheiden. Denn der Vertrag des Goalies läuft am 30. Juni aus. Klar ist aber schon jetzt, dass Benjamin Uphoff zu gut ist, um langfristig lediglich in der Regionalliga zu spielen.