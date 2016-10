VfB Stuttgart Die Umsatzzahlen rauschen in die Tiefe

Von Heiko Hinrichsen 06. Oktober 2016 - 15:20 Uhr

Durch den Abstieg in die zweite Bundesliga muss der VfB Stuttgart einen massiven Rückgang der Erträge verkraften. Wer der wichtigste Geldgeber ist, wo gespart wird und was die Bilanz für den VfB bedeutet, lesen Sie hier.





20 Bilder ansehen

Stuttgart - Auch der Herr der Zahlen hat es in der Krise nicht leicht, die der sportliche Abstieg in die zweite Liga für den Geschäftsbericht des VfB Stuttgart zwangsläufig bedeutet. Seit Juli 2015 fungiert Stefan Heim bei den Roten als Vorstand für Finanzen, er folgte damals auf das Urgestein Ulrich Ruf, das 35 Jahre lang für den Verein tätig war. „Das Mitglied eines Fußballclubs will keine Dividenden-Ausschüttung wie in einer AG“, sagt der 46-jährige Sportökonom, „er will in allerster Linie sportlichen Erfolg.“

Mehr zum Thema

Bleibt der aus, ist ein drastischer Umsatzrückgang unvermeidlich. Das finanzielle Fazit: der VfB muss den Gürtel im Unterhaus des Bundesliga-Fußballs nun erheblich enger schnallen. Wurden in der Saison 2015/2016 in Liga eins noch Erträge von 119 Millionen Euro generiert (der Jahresumsatz für das Geschäftsjahr 2015 lag bei einem Gewinn von zwei Millionen Euro gar bei 125,5 Millionen Euro), rechnet der VfB für die laufende Spielzeit in Liga zwei mit 68 Millionen Euro Umsatz. Dies bedeutet ein Minus von 51 Millionen Euro, also einen Rückgang um 43 Prozent.

Größter Verlust wegen fehlender TV-Gelder

Das Delta auf der Einnahmenseite verteilt sich dabei auf mehrere Positionen: Den dicksten Batzen machen die TV-Gelder aus, die von 36,3 Millionen Euro auf 9,8 Millionen Euro zurückgegangen sind. Das macht ein Minus von 26,5 Millionen Euro und verdeutlicht auch den Imageverlust, den der VfB als fünfmaliger Deutscher Meister durch den Abstieg auf nationaler Ebene erlitten hat. Einbußen von 7,2 Millionen Euro müssen die Stuttgarter auch bei der Vermarktung ihrer Logen- und Business-Seats im Stadion hinnehmen.

„Diesen deutlichen Umsatzrückgang wollten wir natürlich vermeiden. Das ist uns mit dem Abstieg nicht gelungen – also können wir nicht zufrieden sein“, resümiert Stefan Heim, der aber auch klarstellt: „Wir haben das Minus aufgefangen, haben unsere Zahlen weiter voll im Griff und sind auch in der Zukunft handlungsfähig.“ Verlassen kann sich der Club dabei vor allem auf seine Sponsoren, deren Beitrag am Jahresergebnis lediglich um 6,7 Millionen Euro zurück ging. Mit nun 18,7 Millionen Euro haben die Sponsoren somit das Fernsehen überholt – und sind zum wichtigsten Geldgeber des VfB geworden.

„Diese Treue ist außergewöhnlich – und macht uns in Zeiten wie diesen stolz und vor allem sehr dankbar“, sagt Stefan Heim. Allein der Hauptsponsor Mercedes-Benz-Bank überwies trotz des Abstiegs acht Millionen Euro – und damit rund zwei Millionen Euro mehr als vertraglich fixiert.