VfB Stuttgart Die U19 schafft den Klassenerhalt

Von red 06. Mai 2017 - 15:16 Uhr

Marco Stefandl schießt das 1:0 gegen den FC Augsburg.Foto: Pressefoto Baumann

Große Erleichterung bei Fans und Spielern: Die VfB-Junioren der U19 haben gegen den FC Augsburg den Klassenerhalt geschafft.

Augsburg - Lange Zeit mussten sie zittern – doch in der 87. Minute konnten sie endlich jubeln: Die U19-Junioren des VfB Stuttgart haben im Spiel gegen den FC Augsburg den Klassenerhalt geschafft.

Bis zur Halbzeit war die Partie torlos geblieben. Mehr noch: Ein vergebener Elfmeter vereitelte die frühe Führung des VfB.

Endgültige Erleichterung gab es dann mit dem Abpfiff der Partie – denn auch die Parallelspiele kamen dem VfB zu Pass. Und so reichte das 1:0 in Augsburg für den Klassenerhalt in der A-Junioren-Bundesliga.