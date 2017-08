VfB Stuttgart Die Roten im schwarz-weißen Trikot

Von yab 30. August 2017 - 09:32 Uhr

Momentan schickt der VfB Stuttgart keine Spieler in die Nationalmannschaft. Das war schon einmal anders: In unsere Bildergalerie haben wir VfB-Spieler versammelt, die während ihrer Zeit in Stuttgart im Nationalkader waren.





Stuttgart - Von den aktuellen Spielern des VfB Stuttgart hat es keiner in den Kader von Bundestrainer Joachim Löw geschafft. Acht Spieler allerdings haben eine Stuttgarter Vergangenheit. Das war nicht immer so, der VfB hat immer wieder auch aktuelle eigene Spieler in die Nationalelf entsandt – der letzte war Antonio Rüdiger, der noch immer für Deutschland aufläuft. Vor ihm waren es Namen wie Cacau, Christian Gentner, Christian Träsch, Serdar Tasci und Sami Khedira – letzterer ist ebenfalls noch aktiver Nationalspieler. Nicht alle von ihnen haben es auf viele Einsätze geschafft, der fleißigste war Guido Buchwald, der allein während seiner Stuttgarter Zeit auf 76 Spiele und vier Tore kam.

In unserer Bildergalerie finden Sie alle Spieler des VfB, die – seit Mitte der 80er – während ihrer Karriere gleichzeitig für Stuttgart und für Deutschland gespielt haben.