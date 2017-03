VfB Stuttgart Die Roten begrüßen ihr 50.000 Mitglied

Von red 24. März 2017 - 11:58 Uhr

50.000 Mitglieder zählt der VfB Stuttgart jetzt. (Archivbild)Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart hat sein 50.000 Mitglied begrüßt. Präsident Dietrich spricht von einem Meilenstein und lobt die Mitglieder für ihr „großartiges Treuebekenntnis zum roten Brustring“.

Stuttgart - Dass der VfB Stuttgart auch in der 2. Bundesliga nichts von seiner Strahlkraft bei den Fans verloren hat, kann man bei jedem Heimspiel eindrucksvoll sehen.

Nicht nur die Zuschauerzahlen sind bemerkenswert, auch in puncto Mitglieder verzeichnet der VfB einen regen Zuwachs. Nun haben die Schwaben bekanntgegeben, dass die Mitgliederanzahl bei 50.000 angekommen ist.

Zum Vergleich: Als der VfB 1893 gegründet wurde, gab es insgesamt 20 Mitglieder – um diese Zahl wächst die Mitgliederschar aktuell pro Tag.

Der VfB-Präsident Wolfgang Dietrich zeigt sich begeistert und ergriffen: „Wir freuen uns sehr über das 50.000. Mitglied der VfB Familie. Diese Marke ist ein Meilenstein in der Vereinsgeschichte. Die Tatsache, dass wir diese Marke in sportlich nicht ganz einfachen Zeiten erreichen, zeigt, wie tief der VfB als mit weitem Abstand größter Sportverein Baden-Württembergs in der Region verankert ist. Im Namen der Vereinsführung bedanke ich mich herzlich bei allen VfB Mitgliedern für ihr großartiges Treuebekenntnis zum roten Brustring.“