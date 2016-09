VfB Stuttgart Die Pressekonferenz vor dem Heidenheim-Spiel im Liveticker

Von red 07. September 2016 - 10:20 Uhr

VfB-Trainer Jos Luhukay gibt in der Spieltags-Pressekonferenz Auskunft.Foto: Pressefoto Rudel

Der VfB Stuttgart empfängt an diesem Freitag den 1. FC Heidenheim. Wir tickern die Pressekonferenz vor dem Spiel ab 13 Uhr live für Sie.

Stuttgart - Nach der Länderspielpause steht für den VfB Stuttgart das nächste Heimspiel an. Der 1. FC Heidenheim macht an diesem Freitagabend (18.30 Uhr) seine Aufwartung im Stadion an der Mercedesstraße. Die Roten aus Bad Cannstatt feiern an diesem Tag das 123. Jahr des Bestehens und wollen mit einem weiteren Sieg den guten Saisonstart manifestieren.

Trainer Jos Luhukay, der unter der Woche mit Timo Baumgartl und Mart Ristl zwei länger verletzte Akteure wieder im Training begrüßen konnte, äußert sich in der Pressekonferenz vor der Partie zur aktuellen Lage. Wir begleiten die Pressekonferenz ab 13 Uhr live für Sie.