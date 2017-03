VfB Stuttgart: Die Noten für die Roten So bewerteten die Leser, so die Redaktion

Von den 20. März 2017 - 14:21 Uhr

Der VfB Stuttgart muss sich gegen Fürth geschlagen geben. Wir haben die Noten für die Roten.Foto: dpa

Der VfB Stuttgart verliert im Rennen um den Aufstieg gegen die SpVgg Greuther Fürth auswärts mit 1:0. Wie die Leser und unsere Redaktion die Spieler bewertet haben, lesen Sie hier.

Stuttgart - Rückschlag für den VfB Stuttgart im Kampf um die Aufstiegsplätze: Durch die 1:0-Niederlage in Fürth bleiben die Schwaben im dritten Spiel in Folge ohne Sieg. Gewinnt Union Berlin am Montagabend gegen den 1. FC Nürnberg, büßen die Stuttgarter obendrein auch noch die Tabellenführung ein.

Mehr zum Thema

Nach dem Spiel konnten unsere Leser die VfB-Akteure mit Schulnoten bewerten und auch unsere Redakteure vor Ort bewerteten die Spieler in der Einzelkritik.

Auffällig erscheint, dass die Noten der Leser und der Redaktion sehr eng beieinander liegen. Dies zeigen die Spieler Simon Terodde (Redaktion: 4/Leser: 4), Takuma Asano (4/4,1) und Mitchell Langerak (3/3,2).

Uneinigkeit herrscht allerdings bei den schlechten Noten. Während die Leser keinem Spieler die Note 5 geben, bewertet die Redaktion die Leistung von Marcin Kaminski und Daniel Ginczek mit mangelhaft. Am weitesten auseinander geht die Meinung bei Flügelflitzer Jean Zimmer. Die Redaktion bescheinigt Zimmer eine „ausreichende“ Leistung, für die Leser war er der schwächste Spieler auf dem Platz, Fazit: 4,7.

Alle Noten sehen Sie hier im Überblick. Die nächste Benotungsphase startet am Sonntag, den 02.04., nach dem Abpfiff der Partie gegen Dynamo Dresden.