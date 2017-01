VfB Stuttgart Die ewige Tabelle der 2. Bundesliga

Von Matthias Kapaun 26. Januar 2017 - 06:00 Uhr

Der VfB Stuttgart spielt seine dritte Saison in der 2. Bundesliga. Dafür befinden sich andere Teams aus dem Südwesten ziemlich weit oben in der ewigen Tabelle des Unterhauses. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie.





Stuttgart - An den 14. Mai 2016 werden sich die Fans des VfB Stuttgart mit Grausen zurückerinnern. Die Schwaben verloren mit 3:1 beim VfL Wolfsburg – mit dieser Niederlage war der zweite Abstieg in der Bundesligageschichte des Traditionsclubs aus Bad Cannstatt besiegelt.

39 Jahre spielte der VfB erstklassig, in diesen 39 Jahren konnten die Schwaben drei Mal die Meisterschale in den Himmel recken (1984, 1992 und 2007) sowie ein Mal den DFB-Pokalsieg feiern (1997).

Nun spielt der VfB Stuttgart seine insgesamt dritte Saison in der 2. Bundesliga. Demgegenüber stehen 51 Spielzeiten im Oberhaus. In der ewigen Tabelle der Bundesliga erreicht der VfB Stuttgart einen soliden fünften Platz (Stand: 01.06.2016), obwohl die Schwaben in der vergangenen Saison den vierten Platz an Borussia Dortmund verloren.

Demzufolge schneidet der VfB in der ewigen Tabelle der 2. Bundesliga nicht sonderlich gut ab. Wir zeigen, wo die Schwaben stehen, welche vier Clubs aus dem Südwesten in der Top Ten rangieren und welchen Sprung der VfB Stuttgart in der ewigen Tabelle noch machen kann – klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie.