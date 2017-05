VfB Stuttgart Die ersten Aufstiegs-Shirts sind schon im Umlauf

Von pav 08. Mai 2017 - 17:39 Uhr

Die Fans des VfB Stuttgart sind bereits in Feierlaune und können den Aufstieg kaum noch erwarten.Foto: Pressefoto Baumann

Noch hat der VfB Stuttgart den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga nicht ganz geschafft – doch es kursieren bereits erste Aufstiegs-Shirts, mit denen sich die Fans der Roten eindecken können.

Stuttgart - Es ist noch ein Stück zu gehen für den VfB Stuttgart: Nach dem 3:0 gegen Erzgebirge Aue stehen die Schwaben zwar ausgezeichnet da im Kampf um einen der beiden Aufstiegs-Plätze – doch noch ist nichts unter Dach und Fach gebracht.

Auch die Fans können es kaum noch erwarten, bis endlich gefeiert werden darf und ihr Team in die Fußball-Bundesliga aufsteigt. Und manche von ihnen sind gar einen Schritt weiter: So kursierten am Sonntag während des Heimspiels gegen Aue erste Fotos von T-Shirts, die dem VfB Stuttgart als „Aufsteiger 2017“ huldigen.

Abgesehen davon, dass das Shirt in puncto Design durchaus noch Luft nach oben lässt, bleibt abzuwarten, ob das T-Shirt kein schlechtes Omen für den so wichtigen Saisonendspurt des VfB Stuttgart darstellt. Schließlich bleiben noch zwei Spiele in der 2. Liga. Womöglich ist aber schon am Sonntag nach dem Spiel bei Hannover 96 sicher, dass der Aufstieg feststeht (lesen Sie hier: So steigt der VfB schon am Sonntag auf). Dann können die Shirts endgültig übergestreift werden.

