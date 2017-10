VfB Stuttgart Der VfB will seine Heimserie ausbauen

Von Dirk Preiß 09. Oktober 2017 - 21:10 Uhr

Gegen Eintracht Frankfurt landete der VfB Stuttgart (Andreas Beck/li.) hart – im Heimspiel gegen den 1. FC Köln wollen die Weiß-Roten wieder obenauf sein. Foto: Baumann

Nach drei Spielen ohne Sieg beim VfB Stuttgart soll am Freitag gegen den 1. FC Köln ein Erfolgserlebnis her. Dennis Aogo erklärt, wie er und seine Teamkollegen die Niederlage gegen Frankfurt verarbeitet haben.

Stuttgart - Manchmal kommt sie denkbar ungelegen – ein anderes Mal fast wie gerufen: die Länderspielpause. „Vielleicht war es ja ganz gut, dass viele Spieler neue Eindrücke gesammelt haben“, sagte am Montag Dennis Aogo. Schließlich hatten er und seine Teamkollegen vom VfB Stuttgart in den vergangenen Tagen das bittere 1:2 bei Eintracht Frankfurt zu verarbeiten. „An dieser Niederlage haben wir zu knabbern gehabt“, gab der Abwehrspieler zu, der anders als viele Nationalspieler danach in Stuttgart geblieben ist. Am Montag hat nun die Vorbereitung auf das Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln begonnen.

„Gute Bilanz ausbauen“

Aogo, der nun seit zwei Monaten beim VfB Stuttgart unter Vertrag steht, weiß, dass eine Pleite gegen die in dieser Saison noch sieglosen Kölner einen weiteren Rückschlag bedeuten würde. Also beschwört er eine Serie, die schon seit Jahresbeginn hält: 2017 hat der VfB in der Mercedes-Benz-Arena noch kein Spiel verloren – und so soll es auch bleiben. „Diese gute Bilanz wollen wir ausbauen“, sagt Aogo, „wir haben den Anspruch zu gewinnen.“

Trotz Platz 14 und zuletzt drei Spielen ohne Sieg sieht der frühere Nationalspieler eine „Basis“ für eine ordentliche Saison. Die Stabilität in der Defensive sei die Grundlage, nun gelte es, sich mehr Torchancen herauszuarbeiten. Da nimmt sich der 30-Jährige auch gerne selbst in die Pflicht: „Ich sehe mich auch in dieser Rolle.“ Dass ihm im wiedergenesenen Emiliano Insua neue Konkurrenz erwächst, sieht er positiv: „Ich freue mich über die Qualität in der Mannschaft.“