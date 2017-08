VfB Stuttgart Der VfB launcht seine neue App

Von pma 11. August 2017 - 14:00 Uhr

Der VfB Stuttgart hat wenige Tage vor dem Pflichtspielstart seine neue App für mehrere Betriebssysteme in die Stores geladen. Die Fans können sich auf einen interessanten Mehrwert freuen.





9 Bilder ansehen

Stuttgart - Wer als Bundesligist heute auf der Höhe der Zeit im Internet agieren will, der muss auf allen Kanälen Präsenz zeigen. Egal, ob auf den relevanten Social-Media-Kanälen wie Facebook, Twitter, Instagram oder mit einem zeitgemäßen Internetauftritt, dem begleitenden Bewegtbildkanal und dem für den Umsatz nicht unerheblichen Webshop. Keine Frage, die Clubs sind auf dem Weg zu eigenen Medienmarken.

Mehr zum Thema

Die neue VfB-Homepage war nur der Anfang

Diesbezüglich hat der VfB mit dem komplett überarbeiteten Internetauftritt im Januar vorgelegt. Doch in Sachen mobiler Applikation hatten die Schwaben Nachholbedarf. Die App war nicht nur design-technisch in die Jahre gekommen, auch in Sachen Performance und Nutzerfreundlichkeit gab es viel zu tun. Bis jetzt. An diesem Freitag haben die Stuttgarter ihre von Grund auf neu überarbeitete mobile Anwendung in die entsprechenden Stores geladen, in die unsere Redaktion im Vorfeld bereits einen Blick werfen konnte.

Der rote Brustring als zentrales Element

Zentrales Element der Anwendung ist wie beim Webauftritt auch der omnipräsente rote Brustring. Grundsätzlich ist die App eine Spiegelung des Internetauftritts, zeigt dasselbe Design, viele Funktionen und Inhalte kennen regelmäßige Besucher der Homepage bereits. Doch es gibt auch neue Features, die Mehrwert bieten.

Push-Funktion und Matchcenter

So hat der VfB, der die Applikation von der Agentur „LaOla1.tv“ realisieren ließ, seinen Bewegtbildkanal direkt an die App angebunden. Auch können die Nutzer nun direkt über die App im VfB-Onlineshop einkaufen und die komplette Produktpalette bequem erwerben – von unterwegs, wenn gewünscht.

Neu ist auch die Push-Funktion. Nutzer können sich relevante Spielereignisse – etwa Anstoß, Wechsel, Tore – auf ihr Endgerät pushen lassen, bekommen diese also in Echtzeit angezeigt. Großen Mehrwert bietet das sogenannte Matchcenter. Dort können die Fans nicht nur einen Liveticker vom aktuellen Spiel verfolgen, sondern auch in Echtzeit Tabellenstände und relevante Spieldaten wie Passquoten, Ballbesitz, Laufleistung und mehr abrufen. Ein Service, den es so nur in der App für Smartphone und Tablet gibt. Die Fans können sie im Laufe des Tages für Android- und iOS-betriebene Endgeräte herunterladen und auf die Smartphones aufspielen.

VfB Stuttgart - 1. Bundesliga lade Widget... Tabelle lade Widget... Komplette Tabelle