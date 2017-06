Der große VfB-Transferticker VfB-Jugendspieler Bahm verlässt Stuttgart

03. Juni 2017

Sportchef Jan Schindelmeiser muss den VfB-Kader erstklassig aufstellen.Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart ist nach einjähriger Durststrecke wieder erstklassig und nun dabei, seinen Kader entsprechend aufzustellen. Wir berichten über alle Transfers und Gerüchte in unserem Ticker.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart steht nach nur einem Jahr in der zweiten Liga vor einer spannenden und anspruchsvollen Saison in Deutschlands Oberhaus. Bevor es am 11. August im DFB-Pokal und am 18. August in der Bundesliga wieder um das Weiterkommen und Punkte geht, steht für Sportchef Jan Schindelmeiser eine arbeitsintensive Zeit an: die Transferphase.

Baustellen in fast allen Mannschaftsteilen

Es gilt, den VfB-Kader erstligatauglich zu machen. Das weiß auch Trainer Hannes Wolf. „Wir haben eine gute Saison gespielt, aber dennoch haben wir die Verantwortung, den Kader zu optimieren, (...) alles zu prüfen, um uns zu verbessern. Auf jeder Position“, sagte er in einem Interview.

Die großen Fragen lauten daher: Wer kommt? Wer geht? Wir berichten mit unserem großen VfB-Transferticker täglich rund um das Geschehen.

Samstag, 3. Juni, 11 Uhr: Bahm wechselt nach Augsburg

VfB-Juniorenspieler Marcel Bahm verlässt den Verein Richtung Augsburg. „Die Entscheidung den VfB zu verlassen war mit die schwerste Entscheidung in meinem Leben trotzdem denke ich dass es sportlich gesehen die richtige ist“, schreibt der Linksverteidiger auf seinem Instagram-Profil. Bahm hat in der abgelaufenen Juniorenbundesliga- Saison 16 Spiele für den VfB absolviert und dabei ein Tor erzielt.