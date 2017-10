Ein Jahr Wolfgang Dietrich beim VfB Stuttgart Ein Rückblick mit Ausblick

Von Carlos Ubina 08. Oktober 2017

Wolfgang Dietrich ist seit genau einem Jahr Präsident des VfB Stuttgart – eine bewegte Zeit für ihn und den Fußball-Bundesligisten. Aus gegebenem Anlass also ein Rückblick, der auch ein Ausblick ist.





Stuttgart - Das Mitglied 836 ist die Nummer eins: Seit genau einem Jahr führt Wolfgang Dietrich den VfB Stuttgart. „Es ist eine gute, aber auch komplexe Phase gewesen“, sagt der Präsident über seine bisherige Amtszeit. Viel Kraft hat ihn die Arbeit beim Fußball-Bundesligisten gekostet, aber er möchte keine Minute seines ehrenamtlichen Engagements seit dem 9. Oktober 2016 missen. „Es macht mir unheimlich Spaß. Ich fahre gern ins Clubzentrum. Und ich habe das Gefühl, dass auch die Mitarbeiter froh sind, dass ich hier bin“, sagt der 69-Jährige, der an diesem Montag nicht zurück schauen will. Vielmehr geht es Dietrich darum, den VfB nach vorne zu bringen. Weshalb er mahnt, dass nach den Erfolgen der vergangenen Monate keine Selbstzufriedenheit einkehren dürfe. Aus gegebenem Anlass also ein Rückblick, der auch ein Ausblick ist.