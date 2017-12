VfB Stuttgart Das waren die größten Duelle gegen Werder Bremen

Von Christian Pavlic 01. Dezember 2017 - 06:00 Uhr

VfB Stuttgart gegen Werder Bremen – es ist noch gar nicht allzu lange her, da stand diese Begegnung in der Bundesliga für Spektakel pur und Tore satt. Wir blicken auf die denkwürdigsten Partien zurück.





11 Bilder ansehen

Stuttgart - Exakt 100 Bundesliga-Spiele hat der VfB Stuttgart bis dato gegen Werder Bremen bestritten; die Gesamtbilanz ist dabei ausgeglichen: 34 Siegen stehen ebenso viele Niederlagen gegenüber. Nicht selten boten die Partien der beiden Traditionsvereine viele Tore, großartigen Fußball und pures Spektakel.

Mehr zum Thema

Lesen Sie hier: VfB Stuttgart bei Werder Bremen – drei prominente Rückkehrer, Zieler fraglich

Viele VfB-Fans denken noch heute gerne zurück an Kantersiege im heimischen Stadion, kuriose Treffer und dramatische Schlussphasen – auch der eine oder andere Meistertitel steht in direktem Zusammenhang mit Partien gegen den Rivalen aus dem Norden. Und vor gut zehn Jahren noch galt das Duell Werder-VfB als das mit Abstand torreichste Aufeinandertreffen in der höchsten deutschen Spielklasse.

Bevor der Club mit dem roten Brustring an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) nach über einem Jahr wieder an der Weser gastiert, blickt unsere Redaktion zurück auf die spektakulärsten, torreichsten und denkwürdigsten Begegnungen zwischen Werder Bremen und dem VfB Stuttgart. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie!