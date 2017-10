VfB Stuttgart Das ist Wolfs Kader für das Spiel gegen Köln

Von red 12. Oktober 2017 - 18:48 Uhr

Der VfB Stuttgart empfängt am Freitagabend (20.30 Uhr) den 1. FC Köln in der Mercedes-Benz-Arena. Welchem Kader Trainer Hannes Wolf sein Vertrauen schenkt, erfahren Sie hier.





Stuttgart - Nach der Länderspielpause geht es für den VfB Stuttgart am Freitagabend in der Bundesliga weiter. Das Team von Trainer Hannes Wolf empfängt den 1. FC Köln in der Mercedes-Benz-Arena.

Obwohl die Stuttgarter das letzte Aufeinandertreffen in Köln im Januar 2016 mit 3:1 für sich entscheiden konnten, sind die Geißböcke der Angstgegner für die Schwaben, wenn es um Heimspiele geht.

Gegen die Rheinländer konnte der VfB die letzte Partie zu Hause im Jahr 1996 gewinnen. Mit welchem Kader Hannes Wolf diesen Heimfluch besiegen will, erfahren Sie in unserer Bildergalerie – klicken Sie sich durch!

