VfB Stuttgart Das ist der Kader für das Spiel gegen den SC Freiburg

Von red/hh 28. Oktober 2017 - 18:32 Uhr

Eine lange Verletztenliste, dafür ein Rückkehrer – es war nicht einfach für Hannes Wolf, einen Kader für das VfB-Spiel gegen den SC Freiburg zusammenzustellen.





Stuttgart - Dennis Aogo hat seine Adduktorenverletzung, erlitten beim Gastspiel am vergangenen Samstag in Leipzig, inzwischen auskuriert – und steht damit für das Heimspiel gegen den SC Freiburg am Sonntag (18 Uhr) zur Verfügung. Das war es dann aber auch schon in puncto Blutauffrischung für den VfB – denn die Verletztenliste ist vor dem Duell mit den Breisgauern insgesamt nicht kürzer, sondern länger geworden.

Badstuber neu in der Liste der Verletzten

Dies liegt daran, dass sich in Holger Badstuber (Oberschenkelprobleme) und Orel Mangala (Verhärtung im Gesäßmuskel) zwei Spieler frisch verletzt haben und damit ebenso wie die Langzeitpatienten Carlos Mané, Christian Gentner und Marcin Kaminski ausfallen. „Wir werden die bestmögliche Elf auf den Platz bringen“, sagt Hannes Wolf, der sich in Bezug auf die Aufstellung wie gewohnt nicht die Karten blicken lässt. In der ausverkauften Mercedes-Benz-Arena erwartet der VfB-Trainer einen heißen Tanz: „Es steckt jede Menge Brisanz in dem Spiel. Denn keines der beiden Teams kann sich seiner Sache sicher sein.“

