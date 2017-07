VfB Stuttgart Das ist der aktuelle Kader des VfB

Von mrz 22. Juli 2017 - 10:00 Uhr

Der VfB Stuttgart kämpft in der bevorstehenden Saison zunächst um den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga. Dafür stehen Trainer Hannes Wolf aktuell 26 Spieler zur Verfügung. Zwei davon fehlten beim Mannschaftsfoto.





Stuttgart - Hans Nunoo Sarpei und Carlos Mané fehlten am Freitag, als sich das Bundesliga-Team des VfB Stuttgart zum neuen Mannschaftsfoto aufstellte. Der eine (Hans Sarpei) steht kurz vor einem Wechsel nach Venlo in den Niederlanden. Der andere (Mané) weilt derzeit verletzungsbedingt in seiner Heimat Portugal,.

Ansonsten konnte Trainer Hannes Wolf alle weiteren 24 Spieler um sich versammeln. Auch wenn sich der Kader bis Ende August (dann schließt das Transferfenster in Deutschland) sicher noch verändern wird.

