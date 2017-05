VfB Stuttgart gegen Hannover 96 Das große Duell

Von Heiko Hinrichsen, Gregor Preiss 12. Mai 2017 - 17:27 Uhr

Simon Terodde will den VfB am Sonntag in Hannover zum Aufstieg schießen.Foto: Baumann

Wenn der VfB bei Hannover 96 spielt, blicken beide Teams auf eine Erfolgsserie zurück. Daher werden im direkten Duell wohl die Details entscheiden. Denn das Team von Trainer Hannes Wolf muss sich am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) in Niedersachsen der zweiten Mannschaft der Stunde stellen.

Stuttgart - Es ist viel vom ersten Matchball die Rede, wenn der VfB Stuttgart als Tabellenführer der Zweiten Fußball-Bundesliga am Sonntag (15.30 Uhr) im vorletzten Saisonspiel beim Dritten Hannover 96 antritt. Die Vorzeichen des Duells sind klar: Gewinnt der VfB, ist die Bundesliga-Rückkehr perfekt. Doch die Gastgeber benötigen den Dreier ebenso dringend, denn auch sie wollen sich nicht mit der Verlängerung namens Relegation (womöglich gegen den großen Nordrivalen Hamburger SV) begnügen.

„Beide Mannschaften werden sich in diesem Spiel gegenseitig alles abverlangen“, mutmaßt der VfB-Trainer Hannes Wolf vor dem Duell in der mit 48 000 Fans längst ausverkauften Fußballarena von Hannover. Mit 34 Punkten stellt der VfB das beste Team der Rückrunde, doch dahinter kommen schon die 96er, die ihrerseits 31 Punkte sammelten und in den vergangenen neun Spielen achtmal zu null spielten. Zudem ist ihr Torjäger, der ehemalige Stuttgarter Martin Harnik, sehr gut drauf. 17 Tore hat Harnik erzielt – und wird damit lediglich von seinem Konterpart, dem Stuttgarter Kanonier Simon Terodde (23 Torerfolge), übertroffen.

„Wir gehen mit Respekt vor dem Gegner ins Spiel, aber auch mit dem Vertrauen in uns selbst, dass wir diese Aufgabe lösen können“, sagt Hannes Wolf, dessen zuletzt so spielstarken Regisseur Alexandru Maxim Oberschenkelprobleme plagen. Dafür kann der 36-jährige Coach darauf vertrauen, einer nervenstarken Mannschaft vorzustehen. Denn allein im April zog der konditionsstarke VfB den Kopf viermal aus der Schlinge – und gab seinen Spielen in der Schlussphase noch einen positiven Dreh.

„Wir kommen mit einer Portion Selbstvertrauen an Bord nach Hannover“, sagt der Edeljoker Daniel Ginczek – immerhin hat der VfB zuletzt fünf Siege gelandet. Doch Martin Harnik hält dagegen: „Ich finde, wir haben beim 2:1-Hinspielsieg schon ganz gut gezeigt, dass wir gegen den VfB die Initiative übernehmen können.“ Große Töne werden vor dem Showdown der beiden Erstliga-Absteiger auf keiner Seite gespuckt. „Wir haben den Hunger, unseren Weg zu Ende zu gehen“, sagt VfB-Coach Wolf, der aber gleichzeitig vom „schwersten Auswärtsspiel der Saison“ spricht. Denn tatsächlich liegen beide Teams von der Leistung her eng beisammen, wie der Vergleich zeigt.

Die Torjäger

Wenn man den Augenzeugen in Heidenheim glauben darf, dann hat sich dort zuletzt Außergewöhnliches ereignet. Martin Harnik (29) hat sein bestes Spiel im Trikot von Hannover 96 gezeigt. Das lag jedoch nicht nur an seinem Laufpensum, denn unter 30 Sprints pro Partie macht es der Stürmer selten. Und auch nicht an seinen zwei Toren beim 2:0-Sieg, denn es war bereits der dritte Doppelpack des Österreichers für die Niedersachsen. Vielmehr ist Harnik rechts hinten aufgetaucht, in Verteidigermanier. Das werten sie rund um den Maschsee als Beleg dafür, dass der Ex-Stuttgarter die neue Führungskraft ist und die Mannschaft mit seiner Dynamik nach oben ziehen will.

Es kann also gut sein, dass im großen Duell der beiden besten Zweitliga-Torjäger Harnik höchstpersönlich in den eigenen Strafraum eilt, um Simon Terodde am nächsten Torschuss zu hindern. Vielleicht ist es aber auch umgekehrt, da der VfB-Mittelstürmer sein Revier ja auch schon lange ausgeweitet hat. Er ist nicht nur der Spieler, der am Ende einer Passkette lauert, um diese zu veredeln. Das ist Terodde zwar auch, aber jenseits der Torjägerliste, die er mit 23 Treffern vor Harnik mit 17 Toren anführt, ist der 29-jährige Angreifer für die Stuttgarter viel mehr. Ein Mentalitätsmonster, das nicht mehr zu stoppen ist – auch nicht von Harnik.

Die Atmosphäre

Als Stimmungsbude der Liga hat sich die HDI-Arena in Hannover noch keinen Namen gemacht. War es in der Vergangenheit der Boykott der Ultras (wegen Vereinsboss Martin Kind), der bei Heimspielen der Rothosen oftmals eine unterkühlte Atmosphäre verbreitete, ist auch in dieser Saison der Funke der Begeisterung nur selten auf die Ränge übergesprungen. Im vergangenen Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf gab es trotz des 1:0-Sieges in der Halbzeit Pfiffe.

Die Stuttgarter Fans bieten dagegen das Kontrastprogramm. Der mit Abstand größte Support aller Zweitligisten (zu Hause wie auswärts) kitzelt auch bei den Spielern noch die entscheidenden paar Prozent heraus, wenn die Beine müde werden. „Das trägt uns schon durch die ganze Saison“, sagt Stürmer Daniel Gin-czek stellvertretend für seine Teamkollegen. Etwa 8000 in Weiß gekleidete VfB-Fans wollen ihren Herzensclub im hohen Norden zum Aufstieg brüllen. 40 000 Anhänger der Gastgeber halten dagegen. Die Atmosphäre in Hannover mag zwar nicht an jene in Stuttgart heranreichen, die beste Heimbilanz steht dennoch aufseiten der Niedersachsen, während der VfB immerhin die beste Auswärtself der zweiten Liga stellt. Vieles spricht also für ein Unentschieden. Der VfB wäre sicher nicht unglücklich.