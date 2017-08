VfB Stuttgart Darum war Anastasios Donis am Samstag nicht im Kader

Von red 28. August 2017 - 14:57 Uhr

Quo vadis, A.Donis? Der Stuttgarter Angreifer hat offenbar Schwierigkeiten mit der Disziplin. Foto: Bongarts

VfB-Angreifer Anastasios Donis war am vergangenen Samstag etwas überraschend nicht im Kader für das Heimspiel in Mainz. Die Gründe dafür sind nun durchgesickert.

Stuttgart - Als der VfB Stuttgart am vergangenen Samstag seine Aufstellung für das Spiel gegen Mainz kommunizierte, staunten viele nicht schlecht, als Anastasios Donis nicht einmal im Kader stand. Trotz des Ausfalls von Daniel Ginczek, der wohl erst nach der Länderspielpause wieder eine Option für Trainer Hannes Wolf werden wird.

Mehr zum Thema

Warum der Trainer Donis nicht nominierte, sickerte jetzt durch. Disziplinlosigkeit ist offenbar der Grund dafür, dass der Grieche nicht im Kader für das Mainz-Spiel stand. So soll er laut dem „Kicker“ mehrfach zu spät zum Training und zu anderen Terminen gekommen sein. Zudem habe Donis häufig Kurztrips in die Heimat unternommen – und sei statt am Flughafen Stuttgart schon mal in München gelandet, von wo man ihn dann habe abholen müssen. Geflogen ist Donis auch an diesem Montag bereits – nach Griechenland zur Nationalmannschaft. Bei den Hellenen steht er im Kader für die beiden Länderspiele in Estland (31. August) und gegen Belgien (3. September).