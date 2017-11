VfB Stuttgart Daniel Ginczek versucht sich als Torwart

Von red 02. November 2017 - 20:11 Uhr

Beim letzten öffentlichen Training der VfB-Profis vor dem Spiel gegen den Hamburger SV schlüpfen die Spieler in unterschiedliche Rollen – und versuchen sich auch mal als Torwart. Auch einige angeschlagene Spieler ließen sich beim Training blicken.





10 Bilder ansehen

Stuttgart - Den VfB Stuttgart plagen zur Zeit Verletzungssorgen. So kann Holger Badstuber wegen einer Zerrung nicht beim Spiel gegen den Hamburger SV dabei sein. Auch Santiago Ascacibar wird fehlen – jedoch nicht wegen einer Verletzung, sondern weil er beim Spiel gegen Freiburg seine fünfte gelbe Karte kassiert hatte. Bei Orel Mangala, der an einer Verhärtung der Gesäßmuskulatur leidet, ist der Einsatz am Samstag noch ungewiss.

Mehr zum Thema

Beim letzten öffentlichen Training vor dem Spiel in Hamburg zeigten sich die VfB-Spieler dennoch munter und trainierten auch in ungewöhnlichen Rollen. So übten sich beispielsweise Stürmer Daniel Ginczek und Kapitän Christian Gentner als Torwart.

So mancher VfB-Profi war für die Fans dabei nur schwer erkennbar – trägt Christian Gentner doch nach seiner Operation im Gesicht nach wie vor beim Training eine Maske. Und auch der verletzte Holger Badstuber hatte sich einen dicken Schal um die Hälfte seines Gesichtes gewickelt. Carlos Mané, der bereits seit Monaten wegen eines Knorpelschadens ausfällt, ließ sich ebenfalls auf dem Trainingsgelände blicken und machte den Fans damit Hoffnung auf eine Rückkehr.

Sehen Sie in unserer Bildergalerie, wie sich die Spieler des VfB Stuttgart auf das Spiel beim Hamburger SV vorbereiten.

VfB Stuttgart - 1. Bundesliga lade Widget... Tabelle lade Widget... Komplette Tabelle