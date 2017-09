VfB Stuttgart Christian Gentners Verletzungen trüben Sieg

Von red/SID 17. September 2017 - 10:43 Uhr

„Wir hatten Riesenangst“: Weil Kapitän Christian Gentner schwer im Gesicht verletzt wird, kann sich der VfB Stuttgart nicht über den Sieg gegen den VfL Wolfsburg freuen.





Stuttgart - Als Christian Gentner mit blutverschmiertem Gesicht bewusstlos auf dem nassen Rasen lag, stand in der Stuttgarter Mercedes-Benz Arena für einen Augenblick die Zeit still. „Das waren dramatische Momente, wir hatten Riesenangst, dass was passiert ist, was bleibende Schäden hinterlassen könnte“, berichtete der hinzugeeilte VfB-Trainer Hannes Wolf später, und Sportvorstand Michael Reschke sagte mit blassem Gesicht: „Wenn unser Doc nicht so schnell reagiert hätte...“

Dr. Raymond Best aber handelte sofort, holte dem nach einem Zusammenprall mit Torhüter Koen Casteels vom VfL Wolfsburg ohnmächtigen VfB-Kapitän Gentner die Zunge aus dem Hals - und verhinderte so wohl Schlimmeres. Die Diagnose war dennoch wie befürchtet niederschmetternd: Gentner erlitt Brüche des unteren und seitlichen Augenhöhlenbodens, des Nasenbeins und des Oberkiefers. Er wird in Kürze operiert werden und lange fehlen.

Keine „Anklage“ gegen Casteels

„Es ist eine sehr bittere Nachricht sowohl für ihn und seine Familie als auch für uns“, sagte Reschke: „Die wichtigste Nachricht ist aber, dass er wieder vollständig gesund wird.“ Das konnten die 50.500 Zuschauer nur hoffen, als Casteels den heranstürmenden Gentner mit dem linken Knie und voller Wucht in der rechten Gesichtshälfte traf (85.). Gentner blieb minutenlang liegen, wurde schließlich mit der Trage abtransportiert.

Fotos zeigen das Blut in seinem Gesicht, das zugeschwollene rechte Auge, die verschobene Nase. „Wir stehen noch alle unter Schock und können uns nicht so über den Sieg freuen“, sagte Coach Wolf nach dem 1:0 (1:0)-Erfolg, „wir sind noch alle bei unserem Captain.“ Eine Anklage gegen Casteels erhob trotz der schlimmen Szene niemand. „Kein Vorwurf an ihn, das wollte er ganz, ganz sicher nicht“, sagte Wolf. Reschke meinte zwar, der Zusammenstoß habe „brutal“ ausgesehen. Dass er ungeahndet blieb und der bereits verwarnte Casteels weiterspielen durfte, sei aber im Bangen um Gentner „völlig uninteressant, wurscht“.