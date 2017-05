VfB Stuttgart Bundesliga – wir kommen zurück!

Von Tobias Schall 18. Mai 2017 - 17:07 Uhr

Hannes Wolf will bald Bundesligaluft schnuppern.Foto: dpa

Der Countdown läuft. In der Partie am Sonntag gegen die Würzburger Kickers kann der VfB die Rückkehr in die Bundesliga endgültig perfekt machen. Dann würde der Ausnahmezustand herrschen.

Stuttgart. Der VfB Stuttgart will am Sonntag den Aufstieg in die Bundesliga bejubeln. Zehntausende möchten die Party des Jahres feiern. Wer noch nicht weiß, warum die Rückkehr so toll ist – elf Gründe, sich auf die erste Liga zu freuen. -