VfB Stuttgart Besuschkow geht nach Frankfurt

Von Heiko Hinrichsen 03. Januar 2017 - 11:23 Uhr

Max Besuschkow will bei Eintracht Frankfurt neu durchstarten.Foto: Baumann

Eintracht Frankfurt hat den Mittelfeldspieler Max Besuschkow vom VfB Stuttgart verpflichtet. Der 19-Jährige erhält beim hessischen Fußball-Bundesligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020.

Stuttgart - Das Transfer-Karussell kommt beim Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart kurz nach der Winterpause in Schwung: Nach dem Innenverteidiger Stephen Sama, der zum Liga-Konkurrenten Greuther Fürth gewechselt ist, verlässt nun Max Besuschkow den Verein. Der 19-Jährige absolvierte 52 Spiele für die zweite Mannschaft des VfB in der 3. Liga und spielte in den DFB-Auswahlteams von der U15 bis U19. „Ich kenne Max Besuschkow schon seit meiner Zeit beim VfB Stuttgart und konnte mich über sein vorhandenes Talent überzeugen“, sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic. „Wir wollen ihm in Frankfurt die Möglichkeit bieten, unter Bundesligabedingungen zu trainieren und ihm die Zeit geben, sich zu weiter zu entwickeln.“

Besuschkow kommt als Neunjähriger zum VfB

In Stuttgart hatte sich der in Tübingen geborene Mittelfeldspieler nicht durchsetzen können. Letztlich wurde ihm vom Cheftrainer Hannes Wolf signalisiert, dass er unter ihm nur ganz geringe Chancen auf einen Einsatz in der ersten Mannschaft haben würde. Das beschleunigte den Wechsel des Blondschopfes, der 2006 als Neunjähriger vom FC Rottenburg zum VfB gewechselt war.