VfB Stuttgart Berkay Özcan führt Türkei in Eliterunde

Von pma 12. Oktober 2016 - 16:00 Uhr

Berkay Özcan hat die Türkei als Kapitän in die Eliterunde geführt.Foto: Pressefoto Baumann

Das Stuttgarter Mittelfeldtalent Berkay Özcan hat die türkische U19 als Kapitän souverän in die durch die Qualifikation in die Eliterunde geführt. Dort könnte die Türkei auf Deutschland treffen.

Stuttgart - Die türkische U19-Nationalmannschaft hat sich souverän für die Eliterunde im kommenden Frühjahr qualifiziert. Angeführt wir die Mannschaft von Kapitän Berkay Özcan. Das VfB-Mittelfeldtalent ist der Leader der Mannschaft von Trainer Vedat Inceefe. Die Türkei blieb in allen drei Spielen ungeschlagen. Nach dem 2:2 zum Auftakt gegen Lettland steigerte sich die Mannschaft und besiegte Island (2:1) und die Altersgenossen aus der Ukraine (3:1) klar. Özcan stand in allen drei Spielen über 90 Minuten auf dem Platz.

Für die Türkei geht es jetzt mit 27 anderen Mannschaften im kommenden Frühjahr in der Eliterunde weiter. Özcan könnte dann mit der Türkei auf die ebenfalls qualifizierten Deutschen treffen, die sich mit drei Siegen gegen Gibraltar, Albanien und Irland qualifizierten. Anders als in den vergangenen Jahren ist in der deutschen Auswahl aber kein VfB-Spieler zu finden. Die acht besten Mannschaften aus der Eliterunde spielen dann im Sommer 2017 um den Europameistertitel in Georgien. Özcan ist mittlerweile wieder in Stuttgart eingetroffen und bereitet sich mit dem Team von Trainer Hannes Wolf auf das Auswärtsspiel an diesem Samstag (13 Uhr/Liveticker) in Dresden vor.