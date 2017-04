VfB Stuttgart beim TSV 1860 München Schwäbischer Ansturm könnte Chaos auslösen

Von mrz 04. April 2017 - 11:16 Uhr

Die Fans des VfB Stuttgart werden in Strömen zum Auswärtsspiel beim TSV 1860 München fahren.Foto: Pressefoto Baumann

Dieser Südgipfel elektrisiert die Fan-Massen. Beim Zweitliga-Spiel zwischen dem TSV 1860 München und dem VfB Stuttgart könnte der Ansturm der Gäste ein Chaos auslösen. Die Gastgeber haben deshalb eine Bitte.

Stuttgart - Es kommt bei Heimspielen des TSV 1860 München in der Allianz Arena nicht häufig vor, dass sich mehr als 25.000 Fans im weiten Rund verlieren. Am Mittwoch (17.30 Uhr) kommt nun aber der VfB Stuttgart. Und bringt einen regelrechten Ansturm seiner Fans auf das Stadion-Schlauchboot mit sich.

Offiziellen Angaben zufolge sind knapp 7000 VfB-Fans im Besitz einer Eintrittskarte. Aus München kommt zudem die Information, dass bis Montagabend bereits 38.000 Tickets für die Partie verkauft wurden und man mit mindestens 45.000 Besuchern rechnet.

Wer die Stuttgarter Fanszene kennt und mit einberechnet, dass mehrere tausend Schwaben in München wohnen, der weiß: Bei der Begegnung am Mittwoch werden mindestens 10.000 Stuttgart-Fans in der Allianz Arena sein.

Weil die Partie mitten zur Hauptzeit des Münchner Feierabendverkehrs angepfiffen wird, kommt aus München die dringende Bitte, frühzeitig anzureisen. Auch aus Stuttgart. Es dürfte keine Überraschung sein, wenn am Mittwoch die A8 regelrecht belagert wird mit Pkws aus dem Schwäbischen und sich einige Staus bilden.