VfB Stuttgart beim Karlsruher SC Alle Informationen zur Derby-Anreise

Von red 29. Oktober 2016 - 15:00 Uhr

Für die VfB-Fans gilt es bei der Anreise nach Karlsruhe einiges zu beachten.Foto: Pressefoto Baumann

Wer am Sonntag zum Baden-Württemberg-Derby zwischen dem Karlsruher SC und dem VfB Stuttgart reisen will, der muss einiges beachten. Wir haben alle Informationen gesammelt.

Karlsruhe - Derbyzeit in Baden-Württemberg. Bereits seit Tagen, wenn nicht Wochen, fiebern die Fußballfans auf das Duell zwischen KSC und VfB hin. Zu dem ausverkauften Spiel werden circa 28.000 Zuschauer erwartet. Über 3.000 Tickets wurden an Fans des VfB Stuttgart verkauft. Zur Unterstützung der beiden Mannschaften, werden Fans befreundeter Vereine unter anderem aus Berlin, Saint-Étienne, Graz, Straßburg, Pisa, Kaiserlautern und Reutlingen erwartet.

Entlastungszug und Busshuttle

Die Deutsche Bahn bietet für die VfB-Fans einen Sonderzug an, der den Stuttgarter Hauptbahnhof um 9.35 verlässt. Dieser wird allerdings bereits in Karlsruhe-Durlach gestoppt, bereitstehende Busse übernehmen die letzten Kilometer der Anfahrt bis direkt vor den Auswärtsblock und bringen die Fans nach Spielende auch wieder zurück. In Durlach steht auch ein bewachter Parkplatz für Autofahrer bereit. Die Bundespolizei empfiehlt generell eine Anreise per Bahn, wer mit dem Auto kommt solle aber in Durlach parken, da am Stadion „nur eine begrenzte Anzahl“ an Gästeparkplätzen bereitsteht und man nicht für die Sicherheit der Fahrzeuge garantieren könne. Um 16.26 Uhr verlässt der Sonderzug Durlach wieder. Nach Zwischenstopps in Bietigheim-Bissingen (17.27 Uhr) und Ludwigsburg (17.38 Uhr) wird er um kurz vor 18 Uhr wieder in Stuttgart erwartet.

Fanbrief der Karlsruher Polizei

Die Karlsruher Polizei hat einen an die Stuttgarter Fans gerichteten Brief veröffentlicht. „Wir als Polizei haben in besonderem Maße das Ziel, allen Fans einen größtmöglichen Freiraum für die bedingungslose Unterstützung und für einen tollen Support ihres Vereins zu bieten. Gleichzeitig appellieren wir an Ihre Fairness und an Ihren Sportsgeist. Mit unseren Anti-Konflikt-Teams, die Sie an entsprechenden Warnwesten erkennen können, setzen wir vor Ort auf Kommunikation und Kooperation“, ist dort zu lesen. Den ganzen Brief können Sie auf der VfB-Homepage nachlesen. Aktuelle Infos rund um das Spiel und die Sicherheitslage bietet die Polizei über ihren Twitteraccount an.

Intensive Einlasskontrollen

Für die Fanutensilien, die mitgeführt werden dürfen, hat der gastgebende Verein exakte Regeln aufgestellt. So sind beispielsweise Doppelhalter verboten. Auch das Mitführen von Taschen und Rucksäcken ist verboten. Am Eingang sollten alle Fans Geduld mitbringen. Es werden intensive Einlasskontrollen durchgeführt.