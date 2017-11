VfB Stuttgart beim HSV Mit dieser Aufstellung beginnt Hannes Wolf

Von red 04. November 2017 - 14:28 Uhr

Der VfB Stuttgart gastiert am Samstagnachmittag beim HSV. Welche Elf Trainer Hannes Wolf ins Rennen schickt, erfahren Sie in unserer Bildergalerie.





Hamburg - Wenn der VfB Stuttgart am Samstagnachmittag beim HSV gastiert, gilt es für das Team von Trainer Hannes Wolf, die ersten Auswärtspunkte einzuheimsen.

Nach vier Spielen in der Fremde konnten die Schwaben noch keinen Zähler ergattern. Der VfB trifft auf einen angeschlagenen Hamburger SV, der in den vergangenen acht Spieltagen gerade mal ein Pünktchen holen konnte.

Beim VfB rückt für den gelb-gesperrten Santiago Ascacibar Dennis Aogo in die Startelf. Mit welcher Aufstellung Hannes Wolf in Hamburg beginnt, erfahren Sie in unserer Bildergalerie – klicken Sie sich durch!

