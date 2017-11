VfB Stuttgart beim HSV Holger Badstuber fällt erneut aus

Von pma 02. November 2017 - 13:28 Uhr

Holger Badstuber fehlt dem VfB Stuttgart auch beim Hamburger SV. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart tritt die Reise zum Hamburger SV ohne seinen Abwehrchef Holger Badstuber an. Auch für einen defensiven Mittelfeldspieler wird es eng.

Stuttgart - Er hat hart an seiner Fitness gearbeitet und in der Reha-Welt alles versucht, doch es wird nicht reichen: Holger Badstuber wird dem VfB Stuttgart im Spiel gegen den Hamburger SV fehlen. Zuvor hatte er nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung im Pokalspiel in Kaiserslautern schon das Heimspiel gegen den SC Freiburg verpasst. „Die Zerrung bei Holger ist doch zu schwer, als dass wir ihn einsetzen könnten“, verkündete Trainer Hannes Wolf nun bei der Pressekonferenz an diesem Donnerstag.

Damit ist so gut wie klar, dass der VfB wie schon beim Heimsieg gegen Freiburg wieder auf die Viererkette setzen wird. Zwar hat Wolf bereits mehrfach betont, dass auch Dennis Aogo eine Innenverteidigerrolle übernehmen könnte, doch angesichts des guten Auftritts am Sonntag mit Viererkette ist dies eher nicht zu erwarten.

Neben den Verletzten Christian Gentner, Matthias Zimmermann, Carlos Mané und Holger Badstuber wird auch Santiago Ascacibar fehlen. Der junge Argentinier hat seine fünfte gelbe Karte gegen Freiburg gesehen und ist folglich nicht einsatzberechtigt. Noch Resthoffnung besteht dagegen bei Orel Mangala. „Bei Orel Mangala wird es knapp“, so Hannes Wolf.