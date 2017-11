VfB Stuttgart beim Hamburger SV Alles Wissenswerte zum Spiel

Von red 03. November 2017 - 16:37 Uhr

Der VfB will endlich die ersten Auswärtspunkte in der Bundesliga holen – darauf hoffen auch die Fans der Roten (Symbolfot0). Foto: Pressefoto Baumann

Am elften Spieltag der Bundesliga reist der VfB Stuttgart zum Hamburger SV. Alle Informationen rund um die Partie in der Hansestadt finden Sie hier.

Stuttgart - Am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) geht es für den VfB Stuttgart wieder in die Fremde: Die Schwaben gastieren beim HSV, der in den vergangenen acht Spielen lediglich ein mickriges Pünktchen holen konnte – doch die Auswärtsbilanz des VfB mit null Punkten aus vier Spielen ist ebenso wenig prickelnd.

Der VfB will also endlich die ersten Auswärtspunkte in der Bundesliga holen. Gelingt dies am Samstag beim HSV, würde der Aufsteiger vorerst ins gesicherte Mittelfeld vorrücken. Wir haben alle Informationen zum Spiel in der Hansestadt zusammengetragen:

