VfB Stuttgart beim FC Schalke 04 Holger Badstuber gibt alles für einen Einsatz

Von mrz 06. September 2017 - 17:02 Uhr

Holger Badstuber plant beim VfB Stuttgart schon gegen den FC Schalke 04 wieder dabei zu sein. Foto: Pressefoto Baumann

Die Zeit wird knapp, könnte am Ende aber reichen. Holger Badstuber will am Sonntag unbedingt für den VfB Stuttgart beim FC Schalke 04 auflaufen.

Stuttgart - Reicht die Zeit für Holger Badstuber? Der ehemalige Nationalspieler hat einen Einsatz in der Partie am Sonntag zwischen dem FC Schalke 04 und dem VfB Stuttgart fest im Blick. Immerhin trifft dann sein voriger Arbeitgeber auf seinen aktuellen. Dort ist er nach dem Tor und dem starken Auftritt gegen den 1. FSV Mainz 05 eigentlich gar nicht mehr aus der Startelf wegzudenken.

Weil sich Holger Badstuber am vergangenen Sonntag beim Testspiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach aber leicht verletzt hatte, ist aktuell unklar, ob die Zeit bis Sonntag, 18 Uhr, reicht. Die Chancen sind nach anfänglichen Zweifeln aber gestiegen. Am Mittwoch absolvierte Badstuber bereits wieder Teile des Trainings und gibt sich bei Instagram zudem optimistisch.

Nun müssen die nächsten Tage zeigen, ob Badstuber tatsächlich bis zum Schalke-Spiel einsatzbereit ist. Und dem VfB so vielleicht zu den nächsten Punkten verhelfen kann.