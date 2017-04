VfB Stuttgart beim 1. FC Nürnberg Mannschaft widmet den Sieg Carlos Mané

Von mrz 29. April 2017 - 17:58 Uhr

Jubel beim VfB Stuttgart. Gegen den 1. FC Nürnberg feiert das Team den vierten Sieg in Folge. Und widmet den Sieg am Ende Carlos Mané.





Nürnberg - Erst nach dem kürzlich gewonnenen Spiel gegen Union Berlin hatte sich der Verdacht noch einmal bestätigt: Der Verletzte Carlos Mané wird dem VfB Stuttgart noch mindestens sechs Monate fehlen. Zeit, dem Portugiesen einen Sieg zu widmen, dachten sich wohl die VfB-Profis nach dem denkbar knappen 3:2-Erfolg am Samstag beim 1. FC Nürnberg.

Also hielten sie nach dem Spiel ein Trikot des verletzten Außenspielers in die Kamera und ließen sich alle jubelnd fotografieren. Abwehrchef Timo Baumgartl schrieb dazu auf Instagram: „For you Carlos.“ Für dich, Carlos.

Schon bald könnte der flinke Offensivmann wieder in den Reihen seiner Mitspieler jubeln. Nämlich dann, wenn der Aufstieg endgültig perfekt ist. Nach dem Sieg in Nürnberg rückt die schnelle Rückkehr in die 1. Bundesliga in jedem Fall deutlich näher.

