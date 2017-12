VfB Stuttgart bei Werder Bremen Mit dieser Aufstellung beginnt der VfB

Von pma 02. Dezember 2017 - 14:34 Uhr

Am 14. Spieltag der Bundesliga tritt der VfB Stuttgart bei Werder Bremen an. Nun ist auch klar, mit welcher Startaufstellung Hannes Wolf sich die besten Chancen ausrechnet.





Bremen - Unter der Woche konnte VfB-Trainer Hannes Wolf gleich drei Rückkehrer im Training begrüßen. Chadrac Akolo, Anastasios Donis und Marcin Kaminski arbeiteten wieder unter Vollast im Training. Alle drei waren noch am Donnerstag Kandidaten für die Startformation. „Es gibt Überlegungen in diese Richtung“, sagte Wolf am vergangenen Donnerstag bei der Pressekonferenz. In die Startaufstellung hat es aber keiner geschafft.

Im Tor und in der Abwehr entschied sich Wolf dafür, nichts im Vergleich zur Vorwoche zu ändern. Auch im zentralen Mittelfeld agiert wieder das Duo Santiago Ascacibar und Kapitän Christian Gentner. Auch auf den offensiven Positionen gibt es keine Wechsel. Trainer Hannes Wolf hat sich also für exakt dieselbe Startformation entschieden, die auch schon letzte Woche gegen Hannover 96 begonnen und dort einen Punkt errungen hat.