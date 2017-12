VfB Stuttgart bei Werder Bremen Die MeinVfB-Kabine: Neuer Schwung mit Donis?

Von red 01. Dezember 2017 - 15:52 Uhr

Ein Spiel, zwei Redakteure, 120 Sekunden Zeit, um darauf zu blicken. Unsere aktuelle MeinVfB-Kabine legt im Video den Fokus auf das VfB-Spiel bei Werder Bremen.

Stuttgart - An diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) gastiert der VfB Stuttgart bei Werder Bremen. Dabei freuen sich Fans und Verantwortliche auf die Rückkehr einiger wichtiger Akteure mit dem roten Brustring. Große Hoffnung ruht dabei insbesondere auf Anastasios Donis, der bei seinen Auftritten im VfB-Trikot oft überzeugt hat.

An die letzte Begegnung an der Weser erinnert man sich indes nicht nur auf Seiten der VfB-Anhänger äußerst ungern: Damals setzte es an einem Montagabend eine 2:6-Niederlage, der Abstieg war mehr oder minder besiegelt. In der Zwischenzeit hat sich – allem voran am Cannstatter Wasen – einiges verändert.

Der VfB Stuttgart scheint aus den Fehlern seiner Vergangenheit gelernt zu haben und reist, verglichen mit der letzten Partie in Bremen, mit einem gänzlich veränderten Kader in den hohen Norden. Kann dort der erste Auswärtssieg der laufenden Bundesliga-Spielzeit errungen werden? Dieser Frage gehen Dirk Preiß und Philipp Maisel nach. Sie haben nur 120 Sekunden Zeit dafür – in unserer MeinVfB-Kabine.