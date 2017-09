VfB Stuttgart Liveticker: Pressekonferenz vor Schalke-Spiel

Von kap 08. September 2017 - 12:53 Uhr

VfB-Trainer Hannes Wolf beantwortet am Freitag Fragen rund um das Sonntags-Spiel bei Schalke 04. (Archivbild) Foto: Bongarts

Der VfB Stuttgart gastiert am Sonntag beim FC Schalke 04. Trainer Hannes Wolf stellt sich am Freitag den Fragen rund um die Partie beim Revierclub. Hier gibt’s den Liveticker.

Stuttgart - Die Länderspielpause ist vorbei, und der VfB Stuttgart steht vor seinem zweiten Auswärtsspiel in dieser Saison – dabei trifft das Team von Hannes Wolf am Sonntag (18 Uhr/Sky) in der Veltins Arena in Gelsenkirchen auf Schalke 04, wo der ehemalige VfB-Jugendtrainer Domenico Tedesco seit dieser Spielzeit auf der Trainerbank sitzt.

Wird Abwehrmann Holger Badstuber zum Spiel gegen die Knappen rechtzeitig fit? Wie steht es um einen Einsatz des Neuzugangs und Acht-Millionen-Rekordtransfers Santiago Ascacibar?

Diese und weitere Fragen beantwortet Hannes Wolf in der Pressekonferenz am Freitag ab 13.30 Uhr. Wir tickern live ab 13 Uhr.