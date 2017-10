Liveticker zu VfB Stuttgart gegen RB Leipzig Asano vergibt die Chance zum Ausgleich

Von red 21. Oktober 2017 - 10:00 Uhr

Am 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt RB Leipzig den VfB Stuttgart. Wir berichten aus Sachsen mit unserem Liveticker.





Stuttgart/Leipzig - Der VfB Stuttgart ist ohne die verletzten Anastasios Donis, Christian Gentner, Matthias Zimmermann, Marcin Kaminski und Carlos Mané nach Sachsen gereist, um sich an diesem Samstag (15.30 Uhr) mit RB Leipzig zu messen. Es ist das erste Spiel der Mannschaft von VfB-Trainer Hannes Wolf in der Saison, in dem es gegen einen nominellen Topclub geht.

Leipzig holte sich mit dem Sieg gegen Porto am Mittwoch seinen ersten Erfolg in der Champions League. Der VfB kommt mit breiter Brust durch den Heimsieg gegen Köln nach Leipzig. Wir sind vor Ort und tickern die Partie live.