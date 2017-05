VfB vor Aufstiegskracher Wolf warnt eindringlich vor Hannover

Von red 12. Mai 2017 - 13:26 Uhr

Trainer Hannes Wolf hat vor dem Hannover-Spiel in der Pressekonferenz gesprochen. (Archivbild)Foto: Pressefoto Baumann

Das vorletzte Spiel der Zweitligasaison steht vor der Tür: Der VfB Stuttgart reist am Sonntag zu Hannover 96. Trainer Hannes Wolf hat sich den Fragen der Medienvertreter in einer Pressekonferenz gestellt. Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen.

Stuttgart - Endspurt in der zweiten Bundesliga. Tabellenführer VfB Stuttgart trifft auf Verfolger Hannover 96, der drei Punkte weniger auf dem Konto hat. Mehr Spannnung geht am vorletzten Spieltag der Saison eigentlich kaum. Der VfB braucht mindestens einen Punkt, will er die Tabellenführung sicher behalten.

Drei würden zu einer Vorentscheidung im Titelkampf reichen. Doch davor stehen 90 nervenaufreibende und spannende Minuten in der Hannoveraner Arena. Vor der Abfahrt nach Niedersachsen hat VfB-Trainer Hannes Wolf bei der Pressekonferenz am Freitag zu den Medienvertretern gesprochen. Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen.