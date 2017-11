VfB Stuttgart bei Hannover 96 Liveticker: Aogo für Brekalo – VfB führt 1:0

Von red 24. November 2017 - 15:00 Uhr

Emiliano Insua (links) im Zweikampf mit Hannovers Oliver Sorg. Foto: dpa

Der VfB Stuttgart tritt am 13. Spieltag der Bundesliga auswärts in Niedersachsen an. Wir sind vor Ort und tickern die Partie gegen Hannover 96 live aus dem Stadion.

Hannover - Sechs Auswärtsspiele, sechs Pleiten, Letzter der Auswärtstabelle – das ist der Status quo des VfB Stuttgart vor dem Duell der Aufsteiger an diesem Freitagabend. In der Hannoveraner HDI-Arena treffen die Schwaben ab 20.30 Uhr auf Hannover 96 und eröffnen so den 13. Spieltag in der Bundesliga.

Beim VfB Stuttgart fallen gleich acht Spieler aus, darunter wichtige Stützen wie Chadrac Akolo und Daniel Ginczek. Dennoch hat Trainer Hannes Wolf einen schlagkräftigen Kader zur Verfügung, mit dem er den ersten Auswärtserfolg der Saison unter Dach und Fach bringen will. Wir sind mit unserer Redaktion vor Ort und tickern live aus Hannover.