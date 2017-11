VfB Stuttgart bei Hannover 96 Liveticker: Die Pressekonferenz mit Hannes Wolf

Von pma 22. November 2017 - 10:00 Uhr

Trainer Hannes Wolf und der VfB haben aktuell gut zu Lachen. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart steht vor dem Duell der Aufsteiger. An diesem Freitag geht es auswärts gegen Hannover 96. Wir begleiten die Pressekonferenz vor dem Spiel mit Trainer Hannes Wolf live.

Stuttgart - In der Heimtabelle gemeinsam mit dem FC Bayern München auf Rang eins, in der Auswärtstabelle ohne auch nur einen Punkt abgeschlagen Letzter – das ist die Ausgangslage des VfB Stuttgart vor dem Auswärtsdoppelpack gegen Hannover 96 und Werder Bremen. Der VfB ist also gut beraten, auswärts endlich Punkte zu sammeln, um seine aktuell sechs Punkte Abstand zur Abstiegszone zu halten oder auszubauen.

Mit Carlos Mané, Matthias Zimmermann, Alexander Meyer, Daniel Ginczek, Chadrac Akolo, Marcin Kaminski und Anastasios Donis fallen gleich sieben Spieler aus. Wie sich die sonstige Lage beim VfB Stuttgart darstellt, darüber gibt Trainer Hannes Wolf ab 14 Uhr an diesem Mittwoch Auskunft. Wir begleiten die Pressekonferenz mit einem Liveticker.