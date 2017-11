VfB Stuttgart bei Hannover 96 Hannes Wolf über die Personalprobleme

Von red 22. November 2017 - 14:14 Uhr

VfB-Trainer Hannes Wolf. Foto: dpa

Wenn der VfB Stuttgart am Freitag bei Hannover 96 antritt, fallen beim VfB Stuttgart wieder einige Spieler aus. Am Mittwoch hat sich Trainer Hannes Wolf über die aktuellen Personalprobleme geäußert.

Stuttgart - Der Sieg gegen Borussia Dortmund sorgt beim VfB Stuttgart weiterhin für gute Stimmung. Getrübt wird diese nur durch eine Reihe von Ausfällen. Allerdings konnte VfB-Trainer Hannes Wolf am Mittwoch bei der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Hannover 96 vermelden, dass nach den Verletzungen von Chadrac Akolo und Daniel Ginczek keine weiteren Ausfälle für Freitag hinzukommen.

Dennoch fallen gerade in der Offensive in Carlos Mané oder Anastasios Donis weitere Kräfte aus. Auch für Dzenis Burnic reicht es nicht. Zumindest bei Donis könnte es aber schon für das Auswärtsspiel bei Werder Bremen reichen. Hier will Hannes Wolf aber noch abwarten.

Hier gibt es das PK-Video in voller Länge: